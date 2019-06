Pizza & solidarietà: da Brandi si festeggiano i 130 anni della Margherita

Lunedì 10 Giugno 2019, 10:32

I 130 anni dalla nascita della pizza Margherita si festeggiano domani, martedì 11 giugno, alla pizzeria Brandi con un momento di solidarietà e condivisione. Eduardo, Paolo, e Sara Pagnani, i tre fratelli titolari del locale storico dove nel 1889 nacque la pizza Margherita in collaborazione con la Caritas diocesana di Napoli, diretta da don Vincenzo Cozzolino e il suo vice Giancamillo Trani hanno organizzato per domani alle ore 12 un'iniziativa molto particolare: verranno predisposti dei gazebo lungo via Chiaia (angolo vicolo Sant'Anna di Palazzo), dove saranno offerti degli assaggi in sinergia con l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani presieduta da Sergio Miccù.A preparare le pizze anche i ragazzi che seguono il Progetto Pizzaioli presso l’Opera Guanella-Fernandes onlus, di età compresa tra i 16 e i 23 anni, che provengono dai territori di Secondigliano, Scampia, Miano e Chiaiano, seguiti dal direttore don Enzo Bugea Nobile, presidente anche dell'associazione onlus Opera Guanella-Fernandes. «Per noi - spiega Paolo Pagnani a nome anche dei fratelli - è importante celebrare la margherita con un evento concreto sostenendo chi attraverso questa creazione riesce poi a creare nel sociale opporrttunità lavorative per i ragazzi».