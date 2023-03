PizzAut, disdette 150 prenotazioni all'ultimo minuto. Gara di solidarietà per i dipendenti autistici: rimpiazzati tutti i coperti

PizzAut, ristorante che dà lavoro a ragazzi autistici, si è ritrovata in un grosso guaio. Sabato sera, alle ore 23, è arrivata una disdetta per il pranzo di domenica. Il numero dei posti prenotati era di 150. In poche ore tutti i coperti sono stati rimpiazzati. Il titolare Nicola Acampora ha poi dichiarato: «Sembrava impossibile, invece da PizzAut succede anche questo».



Cosa è successo

Una disdetta di 150 coperti si è trasformata in una gara di solidarietà, con un soprendente lieto fine. In un post pubblicato sabato sera intorno alle 23, il titolare Nicola Acampora scriveva: «Abbiamo appena avuto una disdetta da 150 posti per domani a pranzo. Tralasciando ogni commento che vi prego di evitare anche nei commenti sotto al post diciamo che la bella notizia è che si sono liberati 150 posti. Se vuoi venire domenica 5 marzo a pranzo vai su www.thefork.it e prenota subito». E la risposta degli utenti e dei clienti non si è fatta attendere.







Il post su Facebook

Sulla pagina Facebook «PizzAut nutriamo l'inclusione» si legge un post che ha il sapore di una storia conclusasi con un finale davvero da film.







«Miracoli della notte. Durante la notte abbiamo già raggiunto 150 prenotazioni a sostituzione di una disdetta di un gruppone di altrettanti posti, avvenuta ieri verso le 23.00. Una disdetta così alle 11 del sabato sera per il pranzo della.domenica avrebbe messo in crisi qualunque ristorante...ma PizzAut non è un ristorante qualunque...perchè ha clienti Speciali. Questo ci dice solo una cosa:che l'Italia è piena di persone straordinarie...che dormono poco.

Sembrava impossibile trovare 150 nuove prenotazioni nella notte...e invece da PizzAut, grazie, a voi succede anche questo. Grazieeeee. Vi aspettiamo puntualiper la pizza più buona della galassia conosciuta.»