Una pizzeria sociale nel carcere di Fuorni: via ai lavori

Giovedì 28 Marzo 2019, 19:26

Si è aperto ufficialmente il cantiere all’interno del carcere di Fuorni per la realizzazione di una pizzeria sociale che prevede il reinserimento dei detenuti della casa circondariale Antonio Caputo.La posa simbolica della prima pietra è avvenuta lo scorso 25 Marzo, alla presenza del direttore della struttura detentiva Rita Romano e del presidente della Fondazione Casamica, Carmen Guarino.Con l’avvio dei lavori l’iniziativa “La pizza buona dentro e fuori” ha raggiunto così un’altra tappa importante, mentre proseguono le serate in calendario per la campagna di raccolta fondi. Il progetto ad oggi ha visto coinvolti ben 10 operatori della ristorazione, tra pizzerie e ristoranti del territorio, che hanno dato la propria disponibilità ad “ospitare” serate finalizzate a sostenere il progetto sociale per l'inserimento lavorativo dei giovani detenuti.L’appello al sostegno per questa importante iniziativa ha dato già i suoi primi frutti. Raggiunta per il momento, grazie alle donazioni, la cifra di 22.742 euro. Ma serve ancora un altro piccolo sforzo per raggiungere i 25.000 euro che occorrono per riuscire a ristrutturare il locale e acquistare le attrezzature necessarie.Il progetto, lo ricordiamo, ha l’obiettivo di attrezzare un locale, all’interno dell’Istituto di pena di Salerno, con un forno e con tutto ciò che occorre per poter realizzare una Pizzeria e formare i detenuti con un Percorso formativo di Qualifica professionale.