A Poggiomarino torna il Bike Tour per la ricerca sulla fibrosi cistica: tra gli ospiti Matteo Marzotto

Si concluderà sabato 8 ottobre al Parco Archeologico di Poggiomarino alle ore 16 alla presenza delle autorità locali e dei volontari, la X edizione del Charity Bike Tour promosso dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. L'iniziativa sportiva non agonistica ideata dal presidente Ffc Ricerca Matteo Marzotto, di anno in anno attraversa lo Stivale per incontrare e sensibilizzare la popolazione sulla fibrosi cistica e sull’importanza del sostegno alla ricerca scientifica, impegnata a trovare una cura per tutte le persone che ancora l’attendono.

Nell'ultima giornata di tour, il presidente Ffc Ricerca insieme ai bikers del nucleo storico Max Lelli, Iader Fabbri e Fabrizio Macchi, al campione del mondo di ciclismo Maurizio Fondriest, all'ex Ct della Nazionale italiana maschile di ciclismo, Davide Cassani e alla triatleta Alessandra Fior partirà da Mugnano di Napoli, con tappe ad Arzano, Saviano e Tufino e arrivo previsto alle ore 16 a Poggiomarino, dove si terrà la grande festa conclusiva di questa decima edizione alla presenza delle autorità locali e dei volontari.

Dopo la raccolta record del 2021 con oltre 100 mila euro e più di 500 km percorsi, in questa edizione speciale il team di bikers percorrerà oltre 336 chilometri tra Lazio e Campania, con 5 charity dinner e oltre 20 tappe organizzate dai volontari delle Delegazioni e Gruppi di sostegno Ffc Ricerca, per mantenere alta l'attenzione nei confronti della malattia genetica grave più diffusa nel mese della 10° Campagna Nazionale Raccolta Fondi per la Ricerca sulla fibrosi cistica, in programma a Ottobre con un ricco calendario di iniziative ed eventi charity a sostegno dell'attività scientifica di Fondazione.

Ad accogliere i bikers di tappa in tappa, i volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno locali, promotori di eventi e serate benefiche. L’iniziativa, dal 2012 ad oggi, ha raccolto oltre 500 mila euro a sostegno dei progetti di ricerca promossi e finanziati dalla Fondazione.