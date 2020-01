Anche quest’anno al Policlinico Federico II arriva la befana dei prematuri. Giunta alla XV edizione, la festa, promossa dal reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico Federico II in collaborazione con l’associazione Soccorso Rosa-Azzurro Onlus, è stata celebrata tra canzoni, giochi e le tradizionali calze della befana.



«È una befana speciale, i prematuri sono circa il 10% della popolazione - spiega Francesco Raimondi, direttore del reparto - Nel centro nascita della Federico II abbiamo la maggiore concentrazione di nati fisiologici e di ricoveri di terapia intensiva neonatale. Questo è possibile per la straordinaria dedizione che le infermiere e i medici di questo reparto dedicano ai bambini molto al di là della competenza professionale».«È una festa giunta alla XV edizione ed il momento di festeggiare e compiacerci dei risultati raggiungi, ma anche di programmare il futuro - afferma Anna Iervolino, direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II - Noi in particolare stiamo recuperando risorse di bilancio per poter ristrutturare la terapia intensiva neonatale che ricordo essere la più grande di Napoli e provincia».