Policlinico Vanvitelli, un regalo per la festa della mamma

Una festa della mamma in cui saranno le mamme a festeggiare le neo mamme. È lo spirito dell'iniziativa messa in campo dalla Clinica Ginecologica dell'Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli per domenica 9 maggio. Le neo mamme che sono ancora in reparto riceveranno un dono preparato da donne che hanno da poco lasciato il punto nascita.

Un'iniziativa che assume un significato importante se si pensa che le statistiche relative alle nascite nel Policlinico, in controtendenza nazionale, riportano un lieve aumento. I dati mostrano che nei primi quattro mesi del 2021 si registra un aumento delle nascite del 15 per cento. Un dato - sottolinea l'Azienda - «che rispecchia la qualità assistenziale e la capacità d'accoglienza offerta dalla Clinica Ginecologica (diretta da Nicola Colacurci)». In Italia si registra un -3,8 per cento di nuovi arrivi rispetto al 2019. Per quanto riguarda il tasso di fecondità, cioè il numero medio di figli per donna, in Campania oscilla da un minimo riscontrato nella provincia di Avellino di 1,13 a un massimo registrato a Napoli di 1,37, passando per Benevento che si attesta a 1,21. L'età media al parto ha raggiunto i 32,2 anni (+0,1 sul 2019), un parametro che segna regolari incrementi da molto tempo (30,8 nel 2003 e 31,1 nel 2008).

La Clinica Ginecologia ed Ostetricia fin dall'inizio della sua attività ha posto al centro la donna con i suoi bisogni, paure, desideri, cercando di esserle vicina in tutto il percorso riproduttivo: dalla ricerca della gravidanza, mediante un centro Pma di alta specializzazione, alla gestione della gravidanza (basso, medio ed alto rischio), all'assistenza al travaglio, fornendo tutti i presidi necessari per il controllo del dolore. A questo si aggiunge il Pronto Soccorso Ostetrico, classificato come centro di III livello che costituisce un punto di riferimento sia per la Ginecologia sia per l'Ostetricia. Domenica, ogni regalo consegnato alle neo mamme, grazie al prezioso supporto delle ostetriche, sarà corredato da una dedica che verrà pubblicata sul sito dedicato «http://www.saromammasenzadolore.it/»