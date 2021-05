Al Policlinico Vanvitelli nasce la Stanza della solidarietà per le neo mamme. L'iniziativa è stata organizzata sulla scia della festa della mamma per la quale l'azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli aveva chiesto alle mamme, seguir in passato dalla clinica ginecologica della.struttura sanitaria, di fare un dono alle neo mamme.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Policlinico Vanvitelli, un regalo per la festa della mamma LA SANITÀ Policlinico Vanvitelli, rinnovato il servizio di radioterapia...

Tanta la partecipazione al progetto che il direttore sanitario dell'Aou, Maria Vittoria Montemurro, il direttore della clinica ginecologica, Nicola Colacurci, e l'intero personale con in prima linea le ostetriche hanno pensato di realizzare con i tanti doni giunti la Stanza della solidarietà: pannolini, creme, giocattoli, tutine e tanto altro ancora è stato raccolto e sarà a disposizione delle mamme in difficoltà grazie alla donazione di donne che hanno già dato alla luce li un bambino.