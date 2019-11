La Fondazione Polis celebra con i libri la giornata per i diritti dell'infanzia

Domani, mercoledì 20, alle ore 16:30, presso la sede della Fondazione Polis della Regione Campania (Napoli, via Raffaele De Cesare 28) iniziativa celebrativa della Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.



Intervengono l'assessore alle Politiche Sociali Lucia Fortini, il presidente della Fondazione Polis don Tonino Palmese e il presidente del Comitato scientifico della stessa Fondazione Enrica Amaturo.



Nell'occasione, la Fondazione Polis dona tre libri, scelti tra quelli selezionati per il Premio Nazionale Nati per Leggere 2020, a ciascun punto lettura del progetto Nati per Leggere Campania.



Ogni presidio viene inoltre intitolato a una piccola o giovane vittima innocente della criminalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA