Pomigliano, taxi gratis per anziani e disabili grazie agli sponsor

L'idea è stata dell'assessore alle politiche sociali, Salvatore Esposito, ma è stato possibile realizzarla grazie alle aziende private che hanno finanziato l'iniziativa. E così da stasera Pomigliano ha il nuovo "taxi solifale", un furgoncino potenziato e attrezzato di tutto che sarà in grado di trasportare disabili e anziani in gravi difficoltà motorie e non capaci quindi di raggiungere da casa con mezzi propri presidi sanitari e altri servizi essenziali. Per poter usufruire di questo servizio essenziale i cittadini dovranno chiamare un numero dedicato, il 329 0884160. Risponderanno assistenti sociali comunali in grado di fornire tutto il necessario. "Stiamo governando Pomigliano da pochi mesi - dichiara Esposito - ma questo è solo uno dei primi passi verso la Pomigliano solidale e completa di tutto ciò di cui i cittadini avranno bisogno". Alla cerimonia pubblica di stasera è intervenuto anche il sindaco Gianluca Del Mastro che ha preannunciato l'arrivo in città di alcune famiglie afgane in fuga dal paese asiatico occupato dai talebani.

APPROFONDIMENTI IL CASO Rubano furgone per disabili e anziani nel Napoletano, la cooperativa...