Pompei, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice in scena per i bambini ucraini

Per i bambini scappati dalla guerra in Ucraina, e accolti dal santuario di Pompei, si alza il sipario della beneficenza. I due attori, compagni nella vita e sulla scena, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice, recitano per raccogliere fondi per i piccoli profughi.

“Il baciamano: iniziativa teatrale found-raising del Rotary Pompei Villa dei Misteri”. Tra le tante attività solidali intraprese dal Rotary Club Pompei Villa dei Misteri, grazie alla disponibilità del noto attore Giovanni Esposito, nelle vesti di regista, e dei protagonisti Susy Del Giudice e Giulio Cancelli , andrà in scena venerdì 22 aprile alle ore 20 e 30 presso il Teatro Di Costanzo Mattiello a Pompei “Il baciamano” di Manlio Santanelli.

«E’ una iniziativa in cui il nostro Club e tutti i soci hanno creduto sin dall’inizio, dando l’opportunità sia di un momento di accrescimento culturale, sia di realizzare una nuova significativa attività benefica» commenta il presidente del Rotary Pompei Villa dei Misteri, Pasquale Longobardi. «Ringrazio Giovanni Esposito, ed i protagonisti, che hanno reso possibile la rappresentazione, oltre a tutti gli amici che ci sosterranno». A tal proposito, il Rotary Club Pompei Villa Dei Misteri ha deciso di devolvere il ricavato dello spettacolo interamente alle opere di carità del santuario ed in particolare alle necessità delle famiglie ucraine accolte nel centro educativo "Beata Vergine".