Pompei, il parco archeologico accende le luci sulle malattie rare

Il 28 febbraio 2021 si celebrerà l'annuale Giornata mondiale sulle Malattie Rare, che chiude la settimana dedicata alla sensibilizzazione e alla conoscenza di quelle malattie poco conosciute ma complesse e al sostegno dei pazienti affetti e delle loro famiglie.

Il Parco Archeologico di Pompei partecipa e sostiene l’iniziativa “Accendiamo le luci sulle malattie rare”, con una simbolica illuminazione della facciata dell'Antiquarium di Pompei, recentemente ristrutturato e riaperto al pubblico.

Le foto dell’illuminazione, saranno diffuse sul sito ufficiale e sui canali social del Parco, della Federazione UNIAMO e dell’Associazione cblC Onlus . #RareDiseaseDay #UNIAMOleforze

Grazie alla collaborazione delle Associazioni, molti monumenti in diverse regioni di Italia si illumineranno con i colori della Giornata delle Malattie Rare. L’iniziativa è promossa da UNIAMO, la Federazione delle Associazioni di Persone con Malattie Rare d’Italia, con la missione di migliorare la qualità di vita delle persone affette e delle loro famiglie conduce attività di advocacy per la tutela e promozione dei diritti negli ambiti di ricerca, bioetica, politiche sanitarie e socio-assistenziali. Questa attività è svolta anche a livello europeo in qualità di Alleanza Nazionale di EURORDIS-Rare Disease Europe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA