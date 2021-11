Portici, Casa Colonica apre nel segno del sociale

Nel 1800 era la villa del principe Monaco, poi nel 1905 con l’opera della chiesa Valdese e del pastore Riccardo Santi divenne luogo d’accoglienza per orfani. E’ la Casa Materna di Portici al 235 del Corso Garibaldi dove migliaia di bambini di Napoli e di altre zone economicamente svantaggiate del sud hanno vissuto e sono stati educati. Oggi quel luogo torna a rivivere grazie al progetto di recupero ideato e realizzato dall’imprenditrice Silvana Novi, che ha portato alla nascita di “Casa Colonica”.

«È un sogno veder rinascere nuovamente questa struttura, è un luogo benedetto, io ci sono venuta a scuola e vederla tornare al suo antico splendore è per me una grande emozione», racconta la Novi. Ristrutturata nel rispetto dell’originale estetica, della casa colonica sono stati preservate le peculiarità del luogo come la stalla con le mangiatoie in piperno, le mura in tufo ed il basalto a terra, così come il fienile caratterizzato da un mosaico di mattonelle di circa 200 anni fa sapientemente recuperate e le originali capriate del soffitto in legno di castagno, oltre ad un arco in schiuma di lava e tufo che si suppone un tempo collegasse la casa del colono ad un’altra parte dell’immensa proprietà contornata da un parco di 22.000 mq di verde.

Cuore del progetto “Casa Colonica” è un nuovo modo di fare ristorazione. Attraverso un’accurata scelta delle materie prime a venir privilegiati sono i prodotti bio sia del proprio orto che soprattutto delle Fattorie Sociali, consorzio presente in tutta la Campania che impiega la forza lavoro di chi desidera uscire da storie di dipendenze. Analogamente, la scelta dei piatti è caduta su quelli realizzati dai ragazzi della Onlus Servito: piatti artistici di vetro riciclato realizzati a mano, uno diverso dall’altro. Casa Colonica proseguirà la sua missione nel futuro stendendo la mano anche a tante realtà sociali come già fatto a settembre con la Andrea Bocelli Foundation con la quale ha realizzato una cena di beneficenza.