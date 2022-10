Portici, l'evento Seme della Pace racconta 20 anni di comunità a Villa Fernandes

Si terrà Venerdì 7 Ottobre 2022, a partire dalle ore 17.30, nella sede di Villa Fernandes in Via Armando Diaz Portici, l’evento «Seme di Pace racconta 20 anni di comunità» che celebra i due decenni di attività della Cooperativa sociale: un pomeriggio di musica e racconti, assieme a chi ha costruito negli anni Seme di Pace, a chi ne fa parte e a che ne è stato utente, in un incontro aperto a tutta la cittadinanza. Tre i gruppi musicali che si esibiranno e ospite d’eccezione della serata, Tommaso Primo in acustico.

All’incontro interverranno tra gli altri, Luisa Annibale, presidente Seme di Pace; Antonio Capece, presidente Villa Fernandes; Don Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli e socio fondatore di Seme Di Pace; Enzo Cuomo, sindaco di Portici; gli operatori della cooperativa. Tra le personalità invitate, esponenti del Terzo Settore in ambito istituzionale e cooperativo; istituzioni locali e chiunque voglia raccontare la sua esperienza nel sociale.

Seme di Pace opera dal 2002 nell'area vesuviana e nella zona orientale di Napoli promuovendo i valori della solidarietà e della sussidiarietà per l'avvio di processi di autonomia, attraverso interventi di prevenzione del disagio sociale, servizi socio-educativi e socio-sanitari per minori, anziani, persone con disabilità o in povertà, servizi per l'infanzia, progetti di accoglienza e inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate.