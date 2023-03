Pozzuoli, a villa Taurinus la terza edizione de “Lo show del cuore”

Temi spa conferma il proprio sostegno a Calt, il centro assistenza lotta ai tumori, che opera presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, aderendo alla terza edizione de “Lo show del cuore”, che si terrà venerdì 10 marzo a Villa Taurinus” di Pozzuoli.

L’evento è organizzato per sostenere l’attività dell’associazione, che dal 1989 si occupa di donare attrezzature a supporto delle strutture sanitarie e il servizio di accompagnamento gratuito, con particolare attenzione a chi lotta contro il cancro e la leucemia infantile.

«Temi spa promuove l’impegno di calt per garantire l’accesso alle cure. Abbiamo la possibilità, in qualità di sponsor, di fare fronte alla spesa netta del servizio di accompagnamento che questa virtuosa associazione offre ai pazienti oncologici non autosufficienti», così spiega la propria convinta adesione Francesco Tavassi, presidente di Temi spa, eccellenza partenopea della logistica, distribuzione e consulenza doganale e licenziataria di punta di gls.