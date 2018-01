Pozzuoli, trecento giovani della diocesi flegrea in campo per il torneo di calcio a cinque

Sabato 6 Gennaio 2018, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 11:30

POZZUOLI. Cala il sipario sulla edizione 2017 del Torneo di Natale di calcio a cinque, organizzato dal Centro Sportivo Italiano – Centro Zona di Pozzuoli, che ha coinvolto molti giovani della diocesi flegrea. Gli iscritti, circa trecento, sono stati suddivisi in trenta squadre e in quattro categorie di età compresa tra gli 8 e i 17 anni. La manifestazione - svolta sui campi degli oratori Divino Maestro e San Castrese, dell’associazione Gardenia di Licola - ha registrato la partecipazione, tra gli altri, anche degli oratori di Sacro Cuore, Medaglia Miracolosa, Sant’Artema, Semi di Speranza e associazione Virtus Social Quarto. I gol più belli sono stati messi a segno dal gruppo di 17enni «Galaxy», vincitori per la categoria Juniores: alunni degli istituti superiori Pareto e Pitagora, componenti della polisportiva del Csi, hanno costituito una squadra per poter giocare nelle vacanze natalizie e quindi partecipare al torneo. Appassionati dal football hanno travolto, sorprendendo un po’ tutti, coetanei in campo con oratori e associazioni sociali, ben allenati e preparati. Al termine delle finali, hanno trionfato anche l’oratorio Divino Maestro nella categoria Esordienti (2008-09-10), il Gardenia Licola nella categoria Ragazzi (2005-06-07), e per la categoria Allievi (2002-03-04) l’oratorio San Castrese. La manifestazione blu-arancio, organizzata da alcuni anni dal Csi Pozzuoli nel periodo delle festività natalizie, mira a promuovere la socializzazione tra i giovani coinvolgendo i gruppi della diocesi flegrea. L’attività è stata coordinata dai tecnici del Csi Pozzuoli, presieduto da Girolamo Catalano, in sinergia con gli arbitri di calcio e i volontari del servizio civile. Alla squadra vincitrice il compito di sfidare la prima classificata di pari età del torneo natalizio giovanile promosso a Napoli e intitolato a Monsignor Luigi Maria Pignatiello.