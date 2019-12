Natale di solidarietà della Comunità di Sant'Egidio: dodici pranzi, mille poveri a tavola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici pranzi, mille poveri a tavola: è ila Napoli e in Campania. Ieri, nella, sono stati oltre 250 i poveri che hanno festeggiato il Natale assieme al cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli: anziani soli, senza fissa dimora, disabili, stranieri, famiglie rom, «gente sola - fa sapere la Comunità - che il giorno di Natale ha trovato una famiglia più larga attorno a cui stringersi». Altri pranzi ci sono stati nel Rione Scampia nella, nel quartiere di Fuorigrotta nella, nel centro antico nelle, nel Borgo Vergini nella, nel Vasto nellae nella. Ancora, nell'e a San Giovanni a Teduccio, ad Aversa (Caserta) nellaL'invito al pranzo «è stata una buona notizia e ha dato dignità a chi lo ha ricevuto: tutti sono chiamati per nome e ciascuno ha avuto un regalo personalizzato. È il segno di un'amicizia che dura tutto l'anno, con tante visite che trasformano le giornate di chi è solo e senza prospettive» si sottolinea ancora. Tanti anche i volontari, oltre 500, che da vari luoghi della Campania hanno partecipato ai pranzi.«Il Natale è una festa che porta luce e illumina i tanti luoghi bui, i tanti luoghi del dolore - spiega, portavoce della Comunità di Sant'Egidio - Ma il Natale è anche la festa della generosità, in questi giorni tanti hanno chiesto di rendersi utili esprimendo così il bisogno di fare qualcosa per gli altri. Fino a ieri sera hanno scritto alla Comunità per partecipare e si sono aggregati all'ultimo momento. E allora questa tavolata di tanti soli e senza famiglia insieme con gente di buona volontà, vuole essere quella luce che dà gioia e speranza a esistenze segnate dalla povertà e dalla sofferenza. Il segno di una città più umana che non lascia indietro nessuno».