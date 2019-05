Premio Cipressino d'oro in Toscana al Pulcinella della legalità Iannelli

Lunedì 13 Maggio 2019, 10:08

Si è svolto sabato 11 maggio presso la sala Tirrenia del Comune di Follonica la VII Edizione del Premio Nazionale di poesie "Cipressino d'oro" organizzato dal Kiwamis Club di Follonica promosso dal vulcanico socio, Loriano Lotti. Tema del concorso l'integrazione: l'elemento di coesione all'interno della società.Il premio istituito allo scopo di promuovere e incoraggiare la diffusione degli ideali Kiwaniani diretti al servizio dei bambini del mondo per rendere una comunità migliore. Davanti a una giuria di qualità composta daaniela Cecchini, giornalista e scrittrice madrina dell'evento, Giordano Lupi scrittore, Patricie Avella poeta e scrittore. A ricevere l’importante riconoscimento nazionale da Napoli l'Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli, che ha indossato il camicione bianco e la maschera nera, esibendosi con passione e conquistando tutti con i suoi messaggi sulla legalità e integrazione tra ironia e verità coinvolgendo il pubblico a cantare 'A Città e Pulcinella "a premiarlo il governatore Distretto Italia - San Marino della Kiwanis Franco Gagliardini, Loriano lotti, il presidente Club Follonica Marco Bruni che gli a consegnato il gargliardetto del club, l'attrice Daniela Cecchini e la presentatrice Irene Scrivini.Il Pulcinella della legalità amato e apprezzato a Follonica specie dai bambini è ritornato in toscana dopo il progetto" Pulcinella e la legalità" con le scuole di Massa Marittima e la stessa Follonica è stato intervistato da Tv 9 Telemaremma ricordando la figura di Pulcinella per i meno fortunati . Tra poeti e operatori culturali provenienti da tutto il mondo, l'artista poliedrico commosso ha ringraziato la Kiwanis Club di Follonica per il riconoscimento e per l'accoglienza. Asserendo :Follonica è una citta meravigliosa e ospitale, bisogna fare di più per la legalità, l'integrazione e non smettere di donare amore specie ai bambini.