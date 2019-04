Premio Civicrazia, per la decima edizione Cantone, di Benedetto e altri napoletani eccellenti

Lunedì 15 aprile alle ore 18 negli spazi della Galleria “Al Blu di Prussia” di Napoli si svolgerà la serata di gala per la consegna del premio “Napoli per l’eccellenza 2019 - Civicrazia”. Condotta da Vincenzo De Lucia con la partecipazione di Antonella Ippolito, la manifestazione è un evento culturale che, alla sua X edizione dedicata a Romeo De Maio, omaggia chi, a Napoli e per Napoli, ha fatto dell’eccellenza un obiettivo costante del proprio lavoro. Per l’edizione 2019 la Stella civicratica sarà conferita al magistrato, presidente dell’Anac Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone; al medico e professore universitario direttore del Dipartimento Cardiovascolare presso Humanitas Research Hospital Gianluigi Condorelli; all’attrice Ida di Benedetto; al regista Salvatore Piscicelli, al musicologo Claudio Gison, alla cantante lirica Anna Rita Gemmabella,al giornalista direttore di Fanpage Francesco Piccinini, al duo piano e viola Enrico Angelozzie Alfonso Avitabile, allo stilista moda uomo Gennaro Annunziata.



Per la sezione giovani, una targa per la composizione poetica aAlessia Guerriero. Lucia d’Amico Tilena, presidente del Comitato e ideatrice del premio, insignirà del prezioso riconoscimento personalità d’eccezione che hanno mostrato un particolare impegno in ambito etico e civile e che si sono distinte nel campo artistico-culturale per aver promosso l’immagine partenopea in tutto il mondo. Giunta alla sua X edizione, la manifestazione, nata nel 2010, ha la Medaglia e il Patrocinio del Presidente emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e dell’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli ed è promossa dall’Associazione “Il Ponte della Civicrazia”, nata nel 1992 per dar lustro alla cultura civicratica che ha a cuore le sorti della città partenopea affinché anche il potere pubblico sia davvero al servizio del cittadino.

Giovedì 11 Aprile 2019, 17:54

