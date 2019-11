Premio Cutuli, tra i vincitori l'ambasciatore del sorriso Iannelli

E' stata celebrata la 18°edizione del Premio Cutuli, intitolato alla giornalista del Corriere della Sera “Maria Grazia Cutuli che morì in Aghanistan nel 2001. Il Premio fu presentato nel 2003 in Campidoglio dalla giornalista Lucia Annunziata allora Presidente della Rai. Nel corso della 18° edizione sarà ricordato il giovane giornalista Antonio Megalizzi ucciso in un attentato terroristico a Strasburgo nel 2018. Alla presenza del Sindaco Michele Merla, riceveranno l’ambito riconosciment: Barbara Carfagna del Tg1, Filippo Golia del TG2 , il reporter Giorgio Fornoni, il direttore di Sharing Tv Domenico di Conza, il fotoreporter Gabriele Micalizzi e l’artista Angelo Iannelli noto come il pulcinella della legalità e Ambasciatore del Sorriso.



L’artista ha ricevuto il Premio "Rinascimento e Pulcinella della Verità” in particolare sarà premiato il suo instancabile impegno per l’ambiente e come costruttore di pace attraverso la sua maschera di Pulcinella nelle scuole di ogni genere. Presenterà la kermesse il Grande Ufficiale Prof.ssa Rosa N. Tomasone. Coordinatore della manifestazione sarà Marco Clementi, Presidente onorario della giuria, inviato TG1.



Tra i vincitori delle passate edizioni ricordiamo alcuni: Francesco Giorgino TG1, Massimo Sebastiani Caporedattore Ansa , Hafez Hadidar candidato al Nobel per la Pace , Roberto Napoletano Direttore de il Sole 24 ore, Lilli Gruber giornalista Rai, Franco Di Mare, giornalista Rai e scrittore. Il Premio che gode dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ha come finalità la salvaguardia e la difesa della libertà di stampa e del pluralismo dell’informazione © RIPRODUZIONE RISERVATA