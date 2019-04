Venerdì 5 Aprile 2019, 10:55

Sabato 6 aprile alle 11.30 a Napoli Città Libro nella Sala Rosa dei venti Premio Elsa Morante 2019, anteprima esclusiva in collaborazione con l’Associazione Culturale Premio Elsa Morante onlus e la Fnism – Federazione Nazionale Insegnanti. Assegnazione Premio Morante Nisida - Dinacci a “Vico Esclamativo” (Edizioni San Gennaro) di Chiara Nocchetti, ed assegnazione Premio Morante per l’Impegno Civile a “Un giorno per la memoria” (Homo Scrivens) a cura di Anna Copertino.Intervengono Tjuna Notarbartolo, Direttore del Premio, Antonio Parlati, Presidente del Comitato Organizzatore e Vicedirettore del Centro Produzioni Rai Napoli, Maria Franco, coordinatrice insegnati Istituto di pena minorile di Nisida.