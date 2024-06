Premio Hero Award alla dirigente scolastica Rotondo: «Lo dedico a Franco Di Mare»

Un premio alla sua «determinazione e allo spirito di servizio», da sempre «un faro per la comunità scolastica e territoriale di Scampia, avendo portato avanti la sfida dell'istruzione, dell'educazione e della formazione per 40 anni senza interruzione alcuna: 23 anni nel ruolo di docente e 17 in quello di dirigente scolastico». Alla docente e dirigente scolastica Rosalba Rotondo - alla guida fino allos corso anno dell'Istituto a matrice interculturale e intergenerazionale "Ilaria Alpi-Carlo Levi" a Scampia - è stato assegnato il premio Hero Award 2023 International, lo rende noto Filitalia International & Foundation. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 14 giugno alle 16, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino e il riconoscimento sarà consegnato dalla presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato.

Il premio Hero Award viene conferito ogni anno a personalità che si sono distinte «per il loro impegno civile e sociale, contribuendo a costruire un mondo migliore». La professoressa Rotondo è stata scelta «per la sua straordinaria dedizione all'integrazione e all'inclusione sociale, in particolare per il suo impegno umano e professionale per il contrasto della devianza minorile, dell'evasione scolastica, con opportunità di crescita umana e culturale offerte a tutti i vari target di alunni, tra cui, in presenza massiccia, gli studenti Rom del Campo di Scampia e di Giugliano».

Tra i relatori interverranno Pasquale Gallifuoco, presidente delle ACLI Beni culturali, esperto di relazioni interculturali, docente di Geografia, Lello Savonardo, coordinatore del Corso in Comunicazione pubblica, sociale e politica nell'Università Federico II, Luca Bartolomeis, dirigente scolastico nell'Istituto ad indirizzo raro Caselli e del Palizzi Liceo Artistico Coreutico Musicale e del Museo Artistico Industriale, don Luigi Castiello, consigliere di presidenza Acli Beni Culturali, Elena Scarici, giornalista e finalista al Premio giornalistico indetto dal Consiglio d'Europa per l'attenzione rivolta all'istruzione dei minori Rom di Scampia, l'avvocato Valerio Maione, docente a contratto di Diritto internazionale e dell'UE nell'Università Parthenope, Michele Capasso, presidente della Fondazione Stati Uniti nel Mondo e Codirettore del Museo della Pace MAMT di Napoli, l'artista e vicepresidente del Chapter di Napoli Antonietta Sorrentino.

A moderare la cerimonia Michela Mortella, presidente della Filitalia International Chapter di Napoli; l'evento sarà trasmesso in diretta streaming dagli Stati Uniti con la partecipazione del Fondatore, presidente emerito e cardiologo di Philadelphia, Pasquale Nestico. La professoressa Rotondo ha scelto di dedicare il premio alla memoria del giornalista Franco Di Mare.