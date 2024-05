Premio Salvatore Calabrese, il sorriso contagioso oltre la disabilità

“Un Sorriso alla Vita” nasce in memoria di Salvatore Calabrese, giovane docente universitario stroncato da un aneurisma a soli 31 anni. Il premio invita a riflettere con gli studenti sul tema dell’inclusività attraverso la lente della loro inventiva. Salvatore era proprio così tenace e sorridente sempre, il concorso letterario in sua memora si è svolto coinvolgendo gli alunni dell’Istituto Ernesto Borrelli di Santa Maria la Carità.

Sono stati selezionati tre libri destinati alle classi prime, secondo e terze della scuola media servite come fonte di ispirazione e riflessione.

Le opere sviluppate dai partecipanti al concorso hanno avuto come tema l'inclusività e l'accettazione del prossimo. Attraverso la lettura, scrittura e le arti visive: le passioni di Salvatore, che hanno ispirato il concorso e a cui è dedicato il premio. Due le categorie nelle quali gli studenti si sono cimentati, con la loro creatività legata al tema del sorriso: poesia in italiano o in dialetto di almeno 8 versi e arte visive, opere artistiche realizzare con tecnica a scelta. Otto giurati e un vincitore per ogni categoria.

Sul grande palco allestito in piazza Giovanni Paolo II sono stati proclamati i sei vincitori d selezionati tra gli studenti dell’Istituto Borrelli che hanno partecipato al Concorso “Un Sorriso Alla Vita”. Il premio è promosso dalll’Associazione Culturale Utopia che vede tra i soci Paolo De Leo, amico di Salvatore che segue da tre anni i successi di un momento emozionante per tutta la comunità samaritana.