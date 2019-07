Prenatal dona 35 mila euro all'oncoematologia dell'ospedale Tortora di Pagani

Mercoledì 3 Luglio 2019, 20:57

«Doniamo per qualcosa di importante» è lo slogan scelto da Prenatal Retail Group per la donazione di 35 mila euro in favore del reparto di onco-ematologia dell'ospedale "Andrea Tortora" di Pagani, diretto dal dottor Catello Califano.Grazie alla raccolta fondi natalizia avviata nei cinque punti vendita Toys Center di Napoli, Giugliano, Pompei, Salerno e Nocera Inferiore, il gruppo della famiglia paganese Lombardi ha deciso di destinare al nosocomio paganese le somme raccolte.«Abbiamo voluto impegnare le nostre energie e soprattutto dare il nostro sostegno morale ed economico in favore di una struttura che è diventata il fiore all’occhiello del nostro territorio perchè un componente del nostro staff, e parte integrante del progetto di Carolina Toys, è riuscita a vincere la sua battaglia contro quello che è definito uno dei “mali del secolo” – ha commentato la giovanissima Miriana, figlia del conosciutissimo Domenico Mimmo Lombardi che ha dato vita prima a Pagani e poi nel resto della Campania all'azienda Carolina Baby – Da qui abbiamo voluto sostenere la struttura, degnamente rappresentata da Catello Califano e dalla sua equipe, in cui ogni giorno medici, paramedici ed infermieri, impegnano le loro forze per combattere e curare malattie genetiche del sangue, quali leucemie, linfomi e melanomi».La somma permetterà al reparto di onco-ematologia di realizzare la Telecardiologia, uno strumento indispensabile che permetterà alla struttura dell’ospedale di Pagani di avere un filo diretto ed un costante scambio di dati con l’UTIC dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.I soldi, che transiteranno attraverso la Onlus “Locanda Almayer di Rita Romano”, serviranno anche per costituire un fondo per la realizzazione di altri progetti in cantiere per l’importante struttura sanitaria.