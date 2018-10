Maestri di strada: a Napoli il primo «Congresso mondiale della trasformazione educativa»

Venerdì 26 Ottobre 2018, 13:04

«Il mondo va trasformato attraverso l'educazione, non bisogna fermarsi a trasformare l'educazione». Così Cesare Moreno, presidente dell'associazione no profit «Maestri di Strada» spiega l'obiettivo del congresso mondiale della trasformazione educativa che si terrà a Napoli dal 29 al 31 ottobre. «E' fondamentale lavorare nei luoghi della devianza e sofferenza per dimostrare alle persone che hanno difficoltà che c'è un'alternativa e che la cultura e l'educazione hanno una valenza maggiore di una pistola. Noi questo lo facciamo già quotidianamente» sottolinea il sindaco Luigi De Magistris. La collaborazione tra Maestri di strada e Comune porterà anche al recupero di un istituto scolastico abbandonato, il settantesimo circolo Marino santa Rosa, che diventerà centro di aggregazione sociale.Dopo tre edizioni, svoltesi tra l’America e l’Europa, è adesso l’Italia ad ospitare questo primo congresso mondiale: tra il 29 al 31 ottobre a Napoli, presso la sede di SinAPsi Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, 26. Il Congresso ospiterà oltre 150 operatori dell’educazione, docenti e formatori da tutto il mondo, Giappone, Germania, Portogallo, Ungheria, Svizzera, conuna nutrita delegazione sudamericana: Messico, Perù, Colombia, Brasile, Argentina, Cile, Uruguay. L’Associazione Maestri di Strada Onlus e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con l’Universidad Nacional Autónoma de México e il Consejo de Transformación Educativa, l’Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, riuniranno psicologi, pedagogisti, studiosi, ricercatori delle scienze umane, insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e adulti responsabili attorno alla possibilità di un concreto cambiamento dell’Educazione e della Scuola nel mondo.Secondo gli organizzatori cura, bellezza e sogni sono i fondamenti di questo cambiamento possibile: la cura del sé e delle relazioni umane, la ricerca e la costruzione della bellezza anche nei contesti e nelle situazioni più difficili, la capacità di sognare insieme e aspirare a un mondo migliore.Il programma prevede ogni giorno l’alternarsi di sessioni in plenaria e sessioni parallele che approfondiranno gli assi tematici portanti del Congresso: mappe mentali e percorsi nei territori; ai margini della società e ai margini del pensiero; comunità educanti e apprendimento complesso integrale; arteducazione; saperi dominanti e saperi nativi; percorsi tecnologici nel villaggio globale; professioni educative e responsabilità sociale; educazione, storia e futuro.Il Congresso è organizzato e promosso dall’Associazione no profit Maestri di Strada (www.maestridistrada.it) e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, insieme all’Universidad Nacional Autónoma de México e il Consejo de Transformación Educativa, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología.