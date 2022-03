Prevenzione a Napoli, dall'Asl 3 Sud il programma «Pienz'a salute» fa tappa a Pimonte e San Giuseppe Vesuviano

Si chiama «Pienz'a salute» ed è il programma di prevenzione promosso dall'Asl Napoli 3 Sud nei comuni di competenza. Il primo dei sedici appuntamenti in calendario nel solo mese di marzo si terrà sabato 5 a Pimonte in via Casa Cuomo, mentre il giorno successivo sarà la volta di San Giuseppe Vesuviano, più precisamente piazza Garibaldi.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Napoli, uno sportello rosa per le donne con patologie dermatologiche L'INAUGURAZIONE Napoli, nasce lo sportello donna e assistenza psicologica dei... L'INIZIATIVA Donne al Cardarelli, l'8 marzo rilancia la campagna di donazione...

Nel corso dei diversi appuntamenti, programmati dalle 9 alle 18, tutti i cittadini che si recheranno presso lo spazio dedicato, grazie all'ausilio di personale Asl qualificato, potranno ricevere l'offerta gratuita degli screening del tumore del colon retto (50-74 anni), del pap test (25-29 anni), il test hpv dna (30-64 anni) prenotazione mammografia (45-69 anni), informazioni sul vaccino anti papilloma virus e sulle vaccinazioni pediatriche.

Sarà inoltre attivo lo sportello informativo sui programmi home visiting - consulenza e sostegno alla genitorialità - e primi 1.000 giorni di vita; consultorio incontra per le persone Tinb con la possibilità di prenotare consulenze psicologiche e sociali, prevenzione delle dipendenze (attività di informazione e sensibilizzazione su dipendenze, gioco d'azzardo patologico e altro). L'Asl fa sapere che altri eventi sono previsti per i mesi di maggio e giugno e che per nessuna delle prestazioni occorre la ricetta e la prenotazione.