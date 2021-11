Prevenzione dei tumori del seno: presepe di Ferrigno per raccogliere fondi

«Oggi con Maria Grazia Cucinotta e Vittoria Belvedere, abbiamo deciso di affiancarci a Komen Italia, organizzazione in prima linea per la lotta ai tumori al seno, per sensibilizzare tutte le donne sull'importanza della prevenzione. Il ricavato della vendita di una delle nostre più importanti opere d'arte verrà completamente devoluto per la lotta contro il tumore al seno. E come diceva Nadia Toffa: 'Rivendichiamo il diritto di parlare apertamente di questa malattia', perché non è esibizionismo e non è credersi invincibili». L'artigiano presepiale Marco Ferrigno dai social annuncia questa iniziativa postando la foto con le attrici testimonial di Komen e quella del particolare presepe (per l'occasione pubblicato con l'immancabile nastro rosa). «Prevenire si può, guarire è fondamentale, riprendersi un pezzo di vita è la cosa più bella che possiamo fare per noi stessi.Una donna su nove sviluppa un tumore al seno nel corso della sua vita. Di informazione non se ne fa mai abbastanza e soprattutto non si insiste sull'importanza dello screening per la diagnosi precoce», si legge sui social di Marco Ferrigno.