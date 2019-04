Prima i bambini: un tavolo di lavoro per una proposta di legge

Sabato 13 Aprile 2019, 19:43

"L'Italia vista dal basso. Un programma per le famiglie e per l'infanzia": è stato questo il tema ​del tavolo di lavoro tenuto stamattina, sabato, presso l'Istituto Ozanam al Rione Sanità. L'iniziativa, promossa dal parlamentare Pd Paolo Siani, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Eugenio Mazzarella, Claudio Nardi, Giuseppe Cirillo, Flaminia Trapani, Cesare Moreno, Pino Perna, Stefania Manetti, Tiziana Cristiani, Vittorio Ciccarelli ed Enrico Tedesco.L'incontro ha rappresentato l'occasione per creare un gruppo di lavoro finalizzato alla stesura di una proposta di legge a sostegno dell'infanzia e delle famiglie. "Il Governo ha puntato tutto su due misure, Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Mancano interventi concreti a beneficio dei bambini e delle famiglie", ha evidenziato Siani. "Occorre promuovere azioni che tutelino realmente l'infanzia, attraverso interventi organici e strutturali. I progetti a tempo, che hanno caratterizzato l'ambito dell'infanzia nel corso degli anni, servono davvero a poco. Grazie alla collaborazione di un gruppo di esperti, voglio presentare in Parlamento una legge che preveda misure di sostegno per i nuclei familiari e l'erogazione di risorse per gli asili con continuità".L'iniziativa si è conclusa con un buffet offerto dalla cooperativa Eva, che opera, anche sul versante del contrasto alla violenza sulle donne, all'interno di un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe.