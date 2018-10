Primo memorial Ponte Morandi: gara calcistica U15 per gli angeli di Genova

Sabato 27 Ottobre 2018, 18:59

TORRE DEL GRECO. In campo per i quattro angeli di Genova: a Natale la quadrangolare under 15 allo Stadio Liguori. È stato organizzato dall’associazione Monsignor Michele Sasso il Primo Memorial «Ponte Morandi», la quadrangolare giovanile calcistica in onore di Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stazione: i quattro amici torresi che hanno perso la vita il 14 agosto scorso a causa del crollo del Ponte Morandi a Genova.Parteciperanno i due club liguri under 15 Genova e Sampdoria, quello del Napoli e quello della Turris. L’evento si svolgerà il 22 dicembre allo Stadio Liguori, chiesto per l’evento e sono previsti delegati dalla città di Genova.