Mercoledì 23 Ottobre 2019, 16:47

Palla al centro sabato 26 ottobre alle ore 9.30: appuntamento al campo sportivo «Antonio Landieri» di Scampia, a Napoli, per il triangolare di calcio «La Partita della Legalità».Si tratta di un'iniziativa che vedrà impegnate le rappresentative calcistiche degli Ordini degli Architetti, degli Avvocati e degli Ingegneri, presieduti rispettivamente da Leonardo Di Mauro, Antonio Tafuri ed Edoardo Cosenza.Il primo incontro vedrà impegnate le rappresentative di Avvocati e Architetti, mentre la squadra vincitrice si troverà di fronte quella degli Ingegneri. Ciascun incontro sarà di 40 minuti.Alla manifestazione interverranno, tra gli altri: Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli; Apostolos Paipais, Presidente dell'Ottava Municipalità; Edoardo Cosenza, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli; Leonardo Di Mauro, Presidente Ordine Architetti di Napoli e Provincia; Antonio Tafuri, Presidente Ordine Avvocati di Napoli.I capitani delle tre rappresentative sono: Gennaro Piscopo (Architetti), Hilarry Sedu (Avvocati) e Vincenzo Spalice (Ingegneri, coordinatore della Commissione Attività Aggretative del suo Ordine).Il comitato organizzativo vede impegnati per i tre Ordini: Dina Cavalli (Avvocati), Massimo Fontana (Ingegneri), Concetta Marrazzo (Architetti).«La legalità non è un concetto astratto – spiegano gli organizzatori - ma l'applicazione quotidiana di princìpi che aiutano a vivere meglio. Abbiamo scelto un luogo simbolo della nostra città per lanciare un messaggio soprattutto alle giovani generazioni di cittadini e di professionisti: non esistono aree a legalità limitata. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo spettacolo di sport e di civismo».