Progetto RiNati: in passerella i non vedenti Noemi e Daniele

Venerdì 26 Luglio 2019, 22:46

Miss e mister Fenalc RiNati 2019, a Noemi Marano e Daniele Viscopo dell’associazione Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, che hanno sfilato accompagnati dal Tesoriere Nazionale della Fenalc nonché responsabile del progetto Fenalc RiNati Francesco Buono, le due particolari fasce della tappa regionale della Campania del concorso di bellezza Miss e Mister Fashion Look Fenalc. Una presenza che ha emozionato i tantissimi ospiti della serata che si è svolta a Cimitile nella splendida cornice di Palazzo Forte alle spalle delle Basiliche Paleocristiane. A presentare la serata è stata Paola Mercurio con la direzione artistica di Andrea Axel Nobile e con la presenza come ospite musicale di Carlo Paradisone, cantante emergente finalista della trasmissione di Michelle Hunziker “All togheter now”. Una partecipazione quella di Noemi Marano e Daniele Viscido, che s'inquadra nell'ambito del progetto di riabilitazione motoria e integrazione sociale dei bambini nati con malformazioni cranio maxillo facciali, che la Fenalc, Federazione nazionale liberi circoli con l'Aias di Nola,il Policlinico S.Orsola Malpigni di Bologna,l'azienda ospedaliera universitaria Martino e il Policlinico Umberto I, ha presentato proprio alla New Wonder Club di Cimitile. Il progetto RiNati vede infatti insieme nelle attività in piscina ragazzi diversamente abili e i normodotati. Dopo le attività in piscina, la delegazione si è spostata poi a Palazzo Forte dove si è tenuto il convegno di presentazione del progetto e dei risultati attesi e delle prospettive dei risultati. Al termine infine, presentazione della tappa regionale della Campania del concorso nazionale di bellezza della Fashion Look Fenalc integrata con ragazzi e ragazze diversamente abili. Il progetto di avvale del patrocinio morale dei Comuni di Casamarciano,Lauro,Nola,Ottaviano,Pontecagnano,Saviano, diversi istituti scolastici e associazioni del territorio e con la collaborazione dell'azienda Ospedaliera universitaria Federico II e Luigi Vanvitelli. Al termine di sei uscite dei modelli, dopo attenta analisi la giuria sono state assegnate le fasce: al primo posto Ilaria Esposito miss Fashion Look Fenalc Campania. A Giuseppe Nappi é andata invece la fascia di mister. A seguire le fasce di miss e mister eleganza a Diana Galletta e Gianpiero Errichiello, quindi le fasce di miss e mister sorriso a Filomena Farina e Giacomo Di Iorio. Quella di miss fotomodella é stata assegnata a Vanessa Lombardi mentre a Riccardo Carlo é andata ,a fascia di mister fotomodello. Infine il titolo di miss e mister cinema ad Alessia Brandi e Michele Giugliano.