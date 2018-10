Al via progetto Salva, lavoro e consulenze per le donne che hanno subito violenza

Martedì 16 Ottobre 2018, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno sportello di orientamento al lavoro, consulenza psicologia e legale per le donne che hanno subito violenza ma anche laboratori di animazione e giochi per i loro piccoli e per altri bambini vittima di “violenza assistita”. Sono queste le finalità del progetto Salva (Sostegno alle azioni di lotta contro la violenza per l’Automomia), finanziato dall’impresa sociale Fondazione Con il Sud nell’ambito del bando Donne 2017, che avrà la durata di 36 mesi e sarà presentato il 18 ottobre al Pan – Palazzo delle Arti Napoli. Il convegno di apertura, dal tema “Il sostegno alle azioni di lotta contro la violenza e l’autonomia dei soggetti che di violenza sono vittime”.Sarà aperto da relazione introduttiva dedicata alle finalità del progetto Salva, tenuta da Carla Capaldo (presidente dell’associazione Cora Napoli Onlus, capofila dell’iniziativa), si aprirà il confronto, con la partecipazione di diversi relatori.Interverranno la rappresentante dell’associazione Salute Donna, Elvira Reale (Sostegno psicologico in pronto soccorso per le donne vittime di violenza), Clara Pappalardo, di Arcidonna (Costruire e condividere saperi contro la cultura della violenza), Luca Trapanese, di A Ruota Libera Onlus (I laboratori di ludopedagogia nella violenza assistita), Daniela Brancaccio, della cooperativa Raggio di Sole (Il cohousing come sostegno all’autonomia alloggiativa).Ad offrire il proprio contributo al dibattito, anche la professoressa Maria D’Ambrosio, docente all’Università Suor Orsola Benincasa sul tema: Legami famigliari, legami territoriali: verso un nuovo Welfare, mentre in rappresentanza delle istituzioni interverranno Laura Marmorale Assessore Welfare e Scuola della terza municipalità del Comune di Napoli territorio di riferimento per progettuale. Al termine del convegno è previsto un light lunch. L’azione è promossa da una rete di associazioni del territorio della Terza Municipalità del Comune di Napoli, con il quartiere generale alla Casa di Tonia, la struttura di accoglienza, in cui si svolgerà buona parte delle attività. Le donne saranno prese in carico e seguite, nel loro percorso di uscita dalla violenza, da personale esperto che le guiderà non solo sotto il profilo legale e psicologico, ma anche attraverso la valorizzazione delle proprie competenze.