«Dona un pasto a Natale», l'iniziativa della Proloco di Brusciano per la mensa parrocchiale

Un pasto caldo che riscalda l'anima e il corpo, è l'iniziativa messa in campo ieri sera dalla Proloco di Brusciano. «Dona un pasto a Natale», questo il nome dell'idea che ha visto le pietanze cucinate dallo chef bruscianese Giggione Giannino distribuite nella chiesa di San Giovanni Battista per gli ospiti della mensa Comunità Interparrocchiale. Un gesto solidale per chi ha bisogno e vive in una condizione di indigenza, una cena speciale che simboleggia un abbraccio nei giorni delle festività natalizie.

«La Proloco di Brusciano ha donato un pasto caldo alle donne e agli uomini ospiti della mensa fraterna. Un piccolo gesto fatto con semplicità ed amore verso chi in questo periodo dell’anno si sente ancora più solo», così sulla pagina social commenta l'organizzazione territoriale. Il ringraziamento anche al parroco don Salvatore, tra i promotori che ha reso possibile la realizzazione dell'iniziativa.