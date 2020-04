Psicopacco al centro storico, mano tesa ai pazienti psichiatrici di Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’unità operativa 24/73/31 dell’Asl Napoli 1 Centro ha attivato da qualche giorno - con l’aiuto degli stessi pazienti - una distribuzione a domicilio di generi alimentari per gli utenti e le loro famiglie in difficoltà per l’epidemia Covid 19, denominata, sorridendo e con la dovuta ironia, “”. Gli operatori psichiatrici ritengono che «mai come in questo momento di prima vera crisi sanitaria globale, chi è portatore di un dolore mentale sembra ancora più invisibile di prima. Ma il quadro è mutato: i nostri pazienti si sentono uniti ai loro concittadini angosciati dal virus, come loro afflitti da una ansia pervasiva e a volte incoercibile, nonostante stiano accumulando un carico pesante di rifiuto e sofferenza».«Quando l’emergenza sarà finita - concludono i sanitari - bisognerà affrontare finalmente le intollerabili iniquità che affliggono i pazienti psichiatrici, in misura maggiore di qualsiasi altro cittadino afflitto da un problema di salute. Per questo chiediamo a chiunque un aiuto per i nostri utenti che hanno problemi a mantenere la loro dignità personale e sociale».Chi volesse contribuire economicamente o in altro modo può telefonare allo 081/2547062 oppure allo 081/2542464.