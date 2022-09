Punta Campanella, disabili alla scoperta della Riserva marina

Escursioni guidate e gratuite per ammirare da vicino l'Area Marina Protetta. Concluso con grande soddisfazione il progetto sperimentale. «Ricorderò per sempre il momento in cui mio figlio è entrato per la prima volta in mare" il commento di una mamma. Il Presidente del Parco: «L'estate prossima lo rilanceremo».

Si è concluso con grande soddisfazione il progetto sperimentale dell'Area Marina Protetta Punta Campanella: circa 25 disabili con familiari e accompagnatori hanno visitato il Parco grazie a 8 escursioni in mare. Il Parco Marino ha messo a disposizione gratuitamente il gozzo con motore elettrico per alcune giornate nel mese di settembre. Il maltempo degli ultimi giorni non ha purtroppo permesso le ultime due escursioni in mare previste in questa settimana.



«Ma riprenderemo la prossima estate, con un numero di uscite ancora maggiori- il commento del Presidente dell'Amp Punta Campanella, Lucio Cacace- Quest'anno abbiamo voluto realizzare un primo progetto sperimentale. Dall'anno prossimo, visto l'ottima riuscita e i feedback molto positivi ricevuti dai partecipanti, l'iniziativa sarà ancora più strutturata e ampliata. Ci coordineremo anche con i comuni del Parco per renderla migliore. Abbiamo una grande attenzione verso questo tema, tutti devono avere la possibilità di ammirare da vicino, dal mare, le nostre meraviglie».

Sono state circa 25 le persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, che nel mese di settembre hanno potuto visitare il Parco durante le diverse escursioni. Partiti da Marina Lobra, hanno attraversato quasi tutta l'Area Marina Protetta, con sosta nella Baia di Ieranto e passaggi a Punta della Campanella, Marina del Cantone, Crapolla. Oltre ad ammirare la natura e lo splendido mare, hanno potuto anche conoscere i progetti del Parco e l'importanza di tutelare una zona così importante e ricca di biodiversità.

«I ragazzi hanno vissuto un’avventura mozzafiato. Un’uscita in mare resa possibile grazie all'iniziativa promossa, per la prima volta in via sperimentale, dall'Area Marina Protetta Punta Campanella- sottolinea Albino Gargiulo, Presidente della Cooperativa Sociale Alma- Ringraziamo di vero cuore i responsabili dell'Ente, il Presidente Lucio Cacace, il Direttore Alberico Simioli e lo staff del Parco, per averci fatto dono di questa entusiasmante esperienza».

«Ricorderò per sempre il momento in cui mio figlio si è buttato in mare e quando è risalito aveva un sorriso così grande che mi sono commossa» il commento di una mamma

«La nonna è stata felicissima- il messaggio al Parco della nipote di un'anziana disabile - Vi ringrazio infinitamente per avermi aiutato a fare un regalo alla mia amata nonna»,