Punta Campanella, via al primo corso subacqueo per i disabili

Giovedì 6 Settembre 2018, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Tutto pronto per il primo corso subacqueo per disabili, in programma venerdì alle 10.30 nella Cala di Puolo. Promossa dal Parco marino di Punta Campanella e dalla Hsa, associazione che promuove la subacquea per persone affette da disabilità in tutto il mondo, formerà istruttori in grado di accompagnare chi ha difficoltà motorie oppure non vedenti nei fondali marini. Previsto anche un "battesimo del mare" per disabili che avranno l'opportunità (gratuita) di provare l'esperienza dell'immersione."Lascia sulla riva la carrozzina e le costrizioni", questo lo slogan dell'evento voluto da Michele Giustiniani e Antonino Miccio, rispettivamente presidente e direttore del Parco marino, e patrocinato dall'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Massa Lubrense. Il corso di specializzazione è rivolto a istruttori, aiuto-istruttori e guide divemaster. Al termine, sarà rilasciata l'abilitazione internazionale per i professionisti della subacquea che potranno insegnare o accompagnare sott'acqua le persone con disabilità fisiche e sensoriali.«Sarà innanzitutto una giornata di festa per il mare, un mare aperto a tutti e capace di andare oltre qualsiasi barriera fisica - sottolinea Antonino Miccio, direttore dell'Area protetta di Punta Campanella - Siamo orgogliosi di sostenere la formazione di diversi istruttori in grado di accompagnare disabili sott'acqua: un'occasione da non perdere per i tanti appassionati presenti in Costiera».