«Quartieri nascosti», un film a costo zero per mostrare le bellezze di un luogo speciale di Napoli

Dopo "Manime", un docufilm che racconta dell'artigianato e dei lavoratori napoletani, l'associazione Miniera ai Quartieri Spagnoli, di Salvatore Iodice e Fabio De Rienzo, presenta "Quartieri Nascosti" un'opera, ibrido tra documentario e fiction, realizzata con la collaborazione anche di Gennaro Giugliano, membro di Miniera e fotografato e videomaker: Un gruppo di adolescenti, grazie alle richieste di una donna, scopre un'antica targa ai #quartierispagnoli e, cercando di decifrarla e interpretarla, saranno catapultati, attraverso dei racconti, indietro nel tempo, dal 1624 fino alla seconda guerra. Un viaggio temporale emozionale alla scoperta di un lato nuovo ed affascinante dei Quartieri, i #QuartieriNascosti.

"QUARTIERI NASCOSTI è un film realizzato con i ragazzi e pensato per i ragazzi, anche per quelli intrappolati nel corpo di un adulto. E' un progetto dedicato a loro, voluto per loro e che vede la partecipazione in prima persona di alcuni adolescenti dei Quartieri sia davanti che dietro le videocamere, nella recitazione, nelle riprese, nel montaggio e nello screenplay dell'opera. "- spiegano Iodice e De Rienzo- "Lo scopo ultimo di tale progetto è, appunto, quello di mostrare ai più giovani il senso della scoperta, la scoperta di nuovi orizzonti, di strade alternative a quelle che ci hanno voluto sempre mostrare, del bello anche quando è esso è ben sepolto tra le brutture."

