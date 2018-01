Sabato 6 Gennaio 2018, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 14:38

Attività di cooperazione in favore della popolazione irachena, via libera alla partnership tra il Forum dei giovani di Angri e quello di Sant'Antonio Abate con l'associazione «Ampio Raggio». Obiettivo dell'accordo raccogliere entro il 13 gennaio materiale didattico e ludico, nuovo o usato, per i bambini. All'iniziativa possono partecipare tutti i cittadini; per l'occasione la sede del forum in piazza Doria resterà aperta oggi pomeriggio dalle 17 alle 20 e domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.