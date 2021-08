Rai Scuola-Educazione Civica, speciale legalità: don Luigi Merola parla dei bambini a rischio di Pompei e Napoli. «Il bene è bene e il male è male, non accettate compromessi. Ai bambini spiego che la legalità, o questa sete di giustizia, può avvenire attraverso l’impegno quotidiano. Per me questa è la legalità: essere cittadini e impegnarsi giorno dopo giorno».

E i suoi «scugnizzi», di Pompei e Napoli, dopo aver superato l'anno scolastico con il massimo dei voti si apprestano a ripartire con nuove attività didattiche e laboratoriali presso le due sedi della fondazione «A voce d'è creature», realtà territoriale che riempie i gravi spazi vuoti lasciati dall'assenza del servizio pubblico preposto, quali scuola e servizi sociali.