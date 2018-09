Venerdì 28 Settembre 2018, 16:01

E’ tutto pronto per il pellegrinaggio del 3-4 ottobre ad Assisi. La Campania, dopo circa 20 anni, a nome delle regioni d’Italia, porterà l’olio per riaccendere la lampada votiva.Con il cardinale Crescenzio Sepe, ieri in conferenza stampa con padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi, e il Governatore De Luca, nella città di San Francesco arriveranno 250 sindaci e 10mila pellegrini da tutte le parti della Campania, accompagnati dai loro pastori e sacerdoti. Con Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, ci saranno gonfaloni e rappresentanze di tutte le comunità.“Dal 1939 non si registrava un’adesione così elevata da parte di sindaci e fedeli alla festa liturgica di San Francesco - dice Luigi Mansi, primo cittadino di Scala, nominato dal Sepe coordinatore dei sindaci campani che saranno ad Assisi - Ho trovato una sensibilità che rappresenta il tessuto spirituale e religioso della nostra regione ma credo di poter dire del nostro Paese. In tutti ho riscontrato un vivo desiderio di partecipazione e spirito di iniziativa. Ringrazio i colleghi sindaci per la grande sensibilità dimostrata. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra”.Sul sito della conferenza episcopale campana tutte le info utili per quanti intendono ancora organizzare il pellegrinaggio.