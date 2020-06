«RipARTiamo», il summer camp post Covid

Giuliana Covella Melania (nome di fantasia), 10 anni, soffre d’insonnia. Litiga spesso col fratellino, soffre di emicrania e vorrebbe tornare a giocare nel parco sotto casa come faceva fino a tre mesi fa. «Quello che le è mancato in questi mesi di pandemia - spiegano i genitori - è stato il contatto fisico con i compagni di classe e le maestre. Anche se con le lezioni a distanza i suoi insegnanti l’hanno aiutata a superare quel momento, a nostra figlia è venuta a mancare la quotidianità, fatta di scuola al mattino, compiti e danza di pomeriggio». Melania è una dei tanti bimbi che dai primi di marzo con l’emergenza Coronavirus si è vista stravolgere le abitudini giornaliere. Un vero e proprio trauma la quarantena tra le quattro mura di casa, insieme a mamma, papà e al fratello minore, senza poter uscire per comprare un gelato, andare al cinema o in libreria per leggere le favole che tanto le piacevano. Per lei e tanti altri bambini con la Fase 3 dal 15 giugno al 31 luglio arriva il Summer Camp “ripARTiamo”, per i minori dai 4 ai 14 anni che hanno subito traumi dovuti al lockdown. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la società Acquachiara e l’associazione Artur, che hanno deciso di fornire un contributo alla realizzazione dei tradizionali campi estivi organizzati presso gli spazi della Piscina Acquachiara al Frullone.



IL PROGETTO

L'idea centrale del progetto è prendersi cura di bambini e ragazzi che hanno vissuto l'isolamento forzato dovuto alla diffusione del Covid-19. Per queste ragioni il Summer Camp "ripARTiamo" prevede, oltre alla consolidata offerta di attività socio-motorie, sportive e ricreative, una serie di attività aggiuntive tese a colmare quel gap di esperienza apprenditiva derivante dal blocco delle attività scolastiche e sportive. La sfida è quindi arricchire i campi estivi di attività formative di tipo scolastico-disciplinare soprattutto nella fascia 6-10 anni (lettura, logica, calcolo, lingua) allo scopo di rendere il gioco-sport un utile strumento di esercizio cognitivo. «Anche quest'anno l'Acquachiara mette in campo le sue competenze per organizzare l'edizione 2020 del campo estivo "Acquachiara Summer Camp" in collaborazione con l'associazione Artur - dichiara Franco Porzio - per venire incontro alle esigenze di tante famiglie che, dopo aver vissuto una situazione di disagio con il lockdown, hanno necessità di riprendere la loro quotidianità e le loro attività lavorative. Metteremo a disposizione dei bambini le nostre strutture, il nostro know how e i nostri educatori specializzati. Ma soprattutto il campo estivo sarà svolto nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie». Gli fa eco Maria Luisa Iavarone, presidente di Artur: «Con il Summer Camp "ripARTiamo" vogliamo curare la relazione educativa soprattutto di quei bambini che hanno subito i maggiori effetti indiretti della pandemia, essendo stati privati della principale esperienza di comunità ossia andare a scuola tutti i giorni. Molti studi documentano questi effetti sulla crescita in termini di aumentata paura, maggiore irritabilità, instabilità emotiva e scarsa iniziativa; atteggiamenti accentuati in nuclei familiari dove i genitori hanno perso il lavoro. In tal senso - aggiunge - il nostro campo estivo si propone come "luogo di recupero funzionale" curando i processi di risocializzazione attraverso un'offerta di attività ludico-motoria che si configuri come un "esercizio di recupero" di quel ritardo scolastico e apprenditivo accumulato soprattutto nella fascia 6-10 anni, dove la didattica distanza è stata meno presente ed efficace».