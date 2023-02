Ritorna «il Carnevale di Masaniello» con il villaggio in piazza Mercato

La rete territoriale di piazza Mercato #forum (Fondazione di Comunità del Centro storico - Asso. Gio. Ca. odv - Antiche botteghe tessili - Borgo Orefici) ha organizzato per domenica 19 febbraio dalle 10 alle 13 una splendida festa di carnevale per far divertire i bambini ed anche i loro genitori.

« Un ringraziamento particolare all'Amministrazione Comunale con l'Assessore al Turismo Teresa Armato, alla Regione e all'Assessore Mario Morcone ed alla II Municipalità con il presidente Roberto Marino - dice Gianfranco Wurzburger - Ci teniamo a precisare che l'evento non ha ottenuto alcun finanziamento se non esclusivamente il sostegno economico delle associazioni locali. Ci auguriamo che tutti possano divertirsi, ma soprattutto possano stare sereni, noi tutti lottiamo per rendere sempre più bella e vivibile #piazzamercato».

Gli organizzatori ringraziano anche i commercianti di piazza Mercato Claudio Pellone Pietro Esposito Salvio Solombrino Associazione Gioventù Cattolica - OdvFondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli Paolo Monorchio #porgettouniforme Lorenzo Iorio Braccia Print Center Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli Roberto de Laurentiis Il Mondo Di Suk Giuseppe De Stefano Croce Rossa Italiana - Comitato di Napoli VI