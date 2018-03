Domenica 11 Marzo 2018, 22:13 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 22:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giugliano. “Valorizzazione dei beni comuni e/o confiscati per un riutilizzo sociale”. È il tema del convegno promosso da DGBIC (Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali) assieme al gruppo di lavoro del Centro Sportivo Fiamma che da due anni gestisce “Fondo Italia”, il terreno sottratto alla criminalità a Varcaturo che da quasi due anni ospita attività e orti sociali. L’appuntamento con politici ed esperti in via Staffetta, angolo viale dei Pini nord - valido come formazione professionale per gli avvocati- è fissato il 13 marzo, a partire dalle ore 10.Introdurrà il dibattito Antonio Arzillo, presidente Cnsf; faranno seguito, poi, i saluti del sindaco Antonio Poziello e del presidente degli avvocati Napoli nord Gianfranco Mallardo. Gli interventi di magistrati, politici, preti e dirigenti del ministero, moderati dal giornalista Stefano Pisaniello, porteranno al tavolo: Antonella Terzi, Marco Puglia, Marcello Taglialatela, Aniello Manganiello e Concetta Crifò con le testimonianze di Emiliano Sanges, Alfredo Fiore, Pietro Nardiello.