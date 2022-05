Run4Hope, oltre 20.000 podisti correranno per Ail

Alle 11 di sabato 21 maggio da tutta Italia prenderà il via la seconda edizione della Run4Hope Massigen, articolata su staffette regionali sincrone, che quest’anno avrà come ente beneficiario Ail. Saranno complessivamente coinvolti 20.000 podisti grazie all’adesione di oltre 400 associazioni sportive, 23 reparti dell’Esercito italiano, e un centinaio di individualisti che correranno in modalità virtual. Si stima che i vari testimoni percorreranno complessivamente oltre 6.000 km toccando quasi tutte le province.

L’iniziativa beneficia del patrocinio, tra i tanti enti, del Coni, della Fidal, della Fitri, dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, della Fondazione Lions International, del Csi, Fiasp, Aics, Aic, di Unioncamere, di vari enti di promozione sportiva, di molte regioni, province e comuni e ha nel contesto Fidal il primo bacino di riferimento. Coinvolti nelle partnership Correre, Tds, Hassel Comunicazione.

Le staffette Run4Hope Massigen 2022 (articolate su ogni regione con alcune declinazioni provinciali) vedranno la partenza contemporaneamente alle ore 11 di sabato 21 maggio tendenzialmente dai capoluoghi regionali. Le donazioni a favore di Ail sosterranno anche i progetti promossi a beneficio dei pazienti ucraini affetti da tumori del sangue accolti in Italia che saranno assistiti sul territorio dalle sezioni provinciali dell’associazione.

Nei giorni successivi il testimone girerà di città in città in base al cronoprogramma definito dal comitato locale d’appoggio a Run4Hope attraverso tappe giornaliere che indicativamente andranno dai 50 ai 100 km. Le ultime tappe si svolgeranno domenica 29 maggio con l’arrivo contemporaneo alle ore 11.