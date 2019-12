Salute e Legalità, al Circolo Canottieri la festa di beneficenza ​dell’associazione Fast

È la Christmas Edition ed è la festa di beneficenza per raccogliere fondi a favore del progetto “Salute e Legalità” dell’Associazione Fast (Farmacisti Attivi Sul Territorio) in programma lunedì 2 dicembre dalle ore 20.30 al Circolo Canottieri Napoli. La cena di beneficenza sarà presentata da Fabio Still e Claudia Letizia con la amichevole partecipazione di Alessandro Bolide, uno dei maggiori protagonisti di Made in Sud.



Lo scopo della raccolta benefica è quello di dare la possibilità all’associazione Fast di partire con il progetto “Salute e Legalità” già dall’anno scolastico 2019/2020 coinvolgendo 5 scuole campane. Uno dei pezzi pregiati che finiranno all’asta è la maglietta numero 14 autografata da Dries Mertens che saluterà gli ospiti attraverso un video messaggio. Fra i professionisti che hanno reso possibile il progetto ci sono anche il Presidente dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Napoli, Vincenzo Santagada, e il presidente di Federfarma Napoli, Michele Di Iorio a cui Fast ha rivolto un doveroso ringraziamento.



Il progetto gode del patrocinio del Comune di Napoli grazie all’assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente che fin dall’inizio è vicina ad un progetto che mira ad entrare nelle scuole di periferia allargando poi il confronto all’intera popolazione scolastica napoletana, così da sensibilizzare i futuri adulti sulle tematiche che non rientrano nei protocolli scolastici, proprio come il tema della Salute e della Legalità.



L’associazione Fast è stata fondata ed è presieduta dal da Pietro Carraturo che “esce dal banco della farmacia” ed entra nel luogo dove i giovani alunni acquisiscono le nozioni fondamentali per la loro crescita. La strategia alla base dell’idea è chiara: facendo prevenzione, unico mezzo per raggiungere salute e benessere, si potrà di certo ottenere un bambino più consapevole oggi, quindi un adulto migliore domani ed un futuro migliore per tutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA