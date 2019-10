Salvò extracomunitaria dal treno in corsa: premiato giovane eroe

Sabato 12 Ottobre 2019, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca MariTORRE DEL GRECO. Salvò una donna marocchina dal treno in corsa, facendo scudo col suo corpo: premiato giovane eroe. Questa mattina a Palazzo Baronale la cerimonia di premiazione di alcune eccellenze distintesi nello sport e, soprattutto un encomio a Mario Di Maio, il giovane che nei mesi scorsi finì in ospedale per aver salvato la marocchina Serena, rimasta incastrata tra le porte del treno della Circumvesuviana. A conferire il premio al giovane il sindaco Giovanni Palomba, l’assessore alla cultura Enrico Pensati, e i consiglieri Michele Langella e Lucia Vitiello.«Come assessorato alla cultura - dice Michele Langella- puntiamo a valorizzare le eccellenze espresse, in ogni campo, dal nostro territorio, che abbiano dato lustro alla nostra città con le proprie azioni. È un percorso che di concerto col sindaco stiamo portando avanti già da un anno. Esprimo sentimenti di ringraziamento e gratitudine per questi nostri concittadini che rappresentano la parte sana della città e sono esempi positivi da emulare. In una società sempre più propensa al facile guadagno e all’emulazione di modelli non sempre edificanti, figure come le loro possono certamente contribuire a trasmettere quei sani valori tipici degli sport minori e, nel caso di Mario di Maio, senso di altruismo , coraggio e amore per il prossimo . Ringrazio l'assessore Enrico Pensati per aver coadiuvato me e la consigliera Lucia Vitiello nella realizzazione di questa iniziativa».Premiati anche gli atleti Vincenzo Vano e Francesco Picaro, vincitori degli europei classe J24 di vela svoltisi nelle acque del Golfo di Patrasso in Grecia, a bordo della barca della Marina Militare Italiana, La Superba; il maestro Sandro Piccirillo , allenatore della nazionale cadetti di judo , per gli importanti risultati raggiunti in questi anni , specie per le affermazioni della propria nazionale agli ultimi Europei a Varsavia e ai Mondiali in Kazakistan