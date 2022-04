San Giorgio a Cremano, firmato «Patto Educativo di Comunità» tra comuni e partner scientifici

Firmato a San Giorgio a Cremano il primo «Patto Educativo di Comunità» tra il Comune e soggetti appartenenti alla comunità scientifica, al terzo settore e alle scuole. La cerimonia di ratifica del patto è avvenuta tra il sindaco Giorgio Zinno, FONDAZIONE IDIS - Città della Scienza, (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica) rappresentata dal Presidente Prof. Riccardo Villari, BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo), l'asl napoli 3 sud; il Forum delle Associazioni no-profit della Città di San Giorgio a Cremano; i dirigenti di alcune istituzioni scolastiche e altri enti culturali e sociali.

Obiettivo, è creare una rete educativa solidale, basata sulle singole competenze e specificità dei partners coinvolti, con il coordinamento del laboratorio regionale Città dei Bambini e delle Bambine. Ogni soggetto potrà infatti offrire il proprio know how, offrendo alla ampia platea scolastica della città, opportunità ulteriori di crescita, educazione, apprendimento. Il tutto, individuando come priorità l'ascolto dei bisogni di chi vive situazioni di maggiore fragilità.

Tra gli elementi che sono emersi durante la mattinata di confronto che ha corredato la firma del patto, vi è certamente quello della “autenticità” del percorso formativo che da decenni la città di San Giorgio a Cremano sta portando avanti attraverso il Laboratorio Città dei Bambini. Un percorso educativo e formativo basato sulla cooperazione e sulla co-progettazione partecipata. E proprio questo modello, definito “illuminato” dai partners presenti e dai dirigenti scolastici è la base su cui il Sindaco ha dichiarato di continuare a costruire realtà sempre più plasmate sulle esigenze dei primi interlocutori, ovvero i bambini e gli adolescenti.