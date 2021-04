San Giovanni, uova donate ai bambini del quartiere

In via Ferrante Imparato, nel cuore del quartiere di San Giovanni, presso la “Fondazione Figli in Famiglia” diretta da Carmela Manco, si è tenuto il tradizionale appuntamento che vede protagonisti già da diversi anni l'assessore comunale Alessandra Clemente, l’attrice e cantante Anna Capasso e l’imprenditore Antonio Ferrieri patron di “Cuori di sfogliatella”, che - in questa occasione - hanno donato le uova pasquali ai bambini del quartiere che frequentano l’associazione. «È veramente molto bello essere qui - ha dichiarato la Clemente - in un posto che dà servizi, dà bellezza, dà educazione, dà cultura, ed è rappresentato da Carmela Manco. Un ringraziamento ad Anna Capasso ed Antonio Ferrieri che ogni anno confermano quest’impegno, una donazione di uova che poi diventa una collaborazione che dura tutto l’anno». «Dobbiamo dare spazio a tutti - precisa la Capasso - ogni anno ci dedichiamo ad un'associazione. Una bellissima realtà, ogni luogo regala qualcosa di bello alla nostra anima e al nostro cuore incondizionatamente. Regaliamo con grande soddisfazione un sorriso ai meno fortunati». «Per noi è un piacere - afferma Ferrieri - perchè è un modo per essere vicino a chi è più bisogoso, specialmente in questo momento così di grande difficoltà».