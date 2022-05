San Vitaliano-Scisciano, lenzuola bianche e memoria: gli studenti della Media per Falcone e Borsellino

Gli alunni dell'I.C.Omodeo-Beethoven di Scisciano-San Vitaliano, in occasione del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, commemorano i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, le loro scorte e tutte le vittime di mafia. Dalle finestre delle aule pendono lenzuola bianche, in segno di solidarietà e rispetto per l'alto valore umano dei magistrati e degli uomini della scorta. Lenzuola bianche perché per molti anni hanno coperto i corpi delle vittime e, invece diventano, oggi, il simbolo del popolo che si ribella.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Sondaggio sulla camorra a Napoli, già coinvolte ​20 scuole:... L'INCONTRO Napoli, Maresca incontra gli studenti per la giornata della... L'ANTIMAFIA Napoli: 30esimo anniversario della Dia, inaugurato a Scampia murale...

Il progetto è stato promosso dal Miur e dalla Fondazione Falcone.

«Questa iniziativa si inserisce in un cammino progettuale ispirato alla legalità che ci vede in rete come scuola capofila, in sinergia con il Parlamento della legalità Internazionale e tutte le agenzie culturali del territorio - dice la dirigente Rosanna Lembo - I ragazzi hanno bisogno di luminosi esempi e questo anniversario è davvero importante per la loro crescita umana».

Gli studenti hanno poi voluto realizzare uno striscione commemorativo per manifestare la volontà di continuare nell'esempio degli eroi Falcone e Borsellino. Dalle macerie delle stragi hanno realizzato un albero, ispirati dall'ulivo di via D'Amelio, un albero con sembianze umane che allarga le sue braccia per accogliere tutti coloro che vogliono vivere una vita per la libertà e per la giustizia. Sul tronco campeggia la scritta: Con Falcone e Borsellino, oggi, domani e sempre.