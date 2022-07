Sanità Cup, l'11 luglio le finali: "Solo cose belle"

Lunedì 11 luglio a Napoli si combatte per un posto in Champions League. Ma non ci saranno Messi, Mbappè e Cristiano Ronaldo: il teatro del match è il campo delle Fontanelle, alla Sanità, dove si potranno sentire le note della celebre sigla con tanto di urlo finale sull'ultimo verso, "These are the campions". E non mancheranno le truppe tv nazionali, perché se i giocatori non sono famosi e la sfida è amatoriale, la passione è la stessa e il senso del torneo forse più importante.

Si gioca la finale della “Sanità cup”, una competizione in cui si specchia un intero quartiere, rivitalizzato dalle tante attività associative che negli ultimi anni lo hanno distinto, a partire dall’impegno della fondazione di comunità “San Gennaro” animata da padre Antonio Loffredo e dalle varie cooperative che sono nate in seguito. Hanno partecipato al torneo dodici squadre, di tutti i quartieri; le prime due andranno in Champions League, le ultime dovranno accontentarsi dell’Europa League. Le squadre hanno i nomi dei club famosi, la finale di quella che una volta era la Coppa campioni infatti è tra Borussia Dortumnd e Liverpool, quella dell’ex coppa Uefa tra Barcellona e Psg. Fischio di inizio ore 21; sulla pagina facebook dell’evento, dove chiunque potrà seguire gli incontri, c’è scritto “Solo cose belle”.

Solo cose belle: nessun litigio, imbroglio o contestazione da calcio dei grandi. Questa sfida che parte da un’idea di Michele Zagarola, proprietario dell'omonima e storica barberia di quartiere, che nel periodo Covid si era già distinto per via di attività filantropiche rivolte ai suoi concittadini – tagliava i capelli gratis a chiunque glielo chiedesse - oltre ad essere tra i due presidenti della Sanità United, la squadra del rione. Insieme ad altri giovani e con l'aiuto di realtà imprenditoriali della zona, tra cui l’impresa edile di Salvatore Fiorillo, Zagarola ha organizzato un torneo che dal primo calcio d'inizio è stato segnato da attenzione e serietà da calcio professionistico: c’è il Var, per dire, e ogni gara può essere seguita in diretta, con riprese prodotte da equipe tv specializzate. La sede delle partite è il campo di calcio delle Fontanelle, da poco ristrutturato e con le caratteristiche di un terreno di gioco come si deve, e dove ogni episodio calcistico si trasforma in un momento di aggregazione e unione.