Sanità e solidarietà: il debutto dell'associazione «Guagliò»

E’ ancora dal quartiere più storico e popolare della città, ovvero la Sanità, che arrivano i racconti più appassionati e le iniziative più interessanti e solidali.



Si chiama “Guagliò” ed è una giovanissima associazione no profit nata qualche mese fa grazie allo spirito e la volonta di un gruppo di ragazzi col comune e preciso desiderio di aiutare e migliorare la loro Napoli. Obiettivo maggiore è quello di organizzare raccolte fondi a diverso titolo e su diverse tematiche o urgenze cittadine per devolverne il ricavato in favore di enti benefici, ospedali, case, mense o investirli in progetti di ricerca e per la riqualifica di strutture, siti storici, scuole ed altro.



«Guagliò è young, è smart ma sopratutto è social: giovani sognatori che vedono il loro futuro a Napoli e un futuro migliore per Napoli» ecco il claim con cui hanno intenzione di mettersi in gioco tra impegno, intrattenimento e solidarietà.



Talento, iniziativa, creatività, voglia di futuro ed altruismo: è per questi ingredienti portanti che la squadra è composta solo da giovani e sono sette gli ideatori e portavoce del progetto, Pierfrancesco Izzo, Marco Marinelli, Alessandra Vitiello, Serena Matarazzo, Lorenzo Trapani, Nicoletta Conte e Marialuisa Mattioli.



Poche sere fa il debutto del loro progetto con uno spettacolo teatrale il cui incasso è stato interamente devoluto all’Associazione Alessandro Pavesi, simbolo della rinascita del quartiere.



Sul palco del Teatro Nuovo Sanità cantanti, attori, ballerini e video-show hanno animato la serata con pièces ora avvincenti e ora drammatiche sulla storia e la bellezza di Partenope, ma anche sulle sue oscure piaghe che ogni giovane d’oggi deve impegnarsi a sconfiggere.



Tutti artisti in erba o non professionisti che grazie al supporto di vari imprenditori del luogo con entusiasmo e impegno sono riusciti a sorprendere la platea che gremiva la sala tra amici, appassionati e rappresentanze dall’amministrazione e dal mondo accademico o imprenditoriale: l’Assessore Rosaria Galiero, Giorgio Nugnes di Mecfond, il Presidente Confitarma Mario Mattioli e consorte, Pietro e Totti Moschini, Francesco e Simona Izzo, Mario Trapani, i Professori Fiume e Marinelli con consorti. © RIPRODUZIONE RISERVATA